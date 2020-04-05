Cizre'de polisler cadde ve sokaklarda 'evde kal' uyarılarını sürdürüyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 yaş altı gençlerde de başlaması ile birlikte polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara 'evde kal' çağrılarını sürdürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 yaş altı gençlerde de başlaması ile birlikte polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara 'evde kal' çağrılarını sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında risk oluşturabilecek alanlar için alınan yeni tedbirler kapsamında virüsün yayılımını azaltmak adına geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı gençlerde de uygulanmaya başlandı. Güvenlik güçleri zırhlı araçlarla cadde ve sokaklarda uyarı anonsları yaparak bu yaş aralığındaki kişilerin dışarıya çıkmaması, dışarıya çıkmaları halinde gerekli cezai işlemler uygulanacağı yönünde uyarı anonsları yapıyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana yollar ve bağlantılı yollarda halka evde kalmaları yönünde uyarılar yapıyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile de kalabalık gördükleri yerlere giderek vatandaşları uyaran ekipler, şehrin giriş çıkış noktalarındaki uygulamada ise vatandaşlar sıkı bir denetimden geçiyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA