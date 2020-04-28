Cizre'de polis vatandaşlara broşür dağıttı Cizre ilçesinde polis vatandaşlara broşür dağıttı.

Cizre ilçesinde polis vatandaşlara broşür dağıttı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro ekipleri, hem sosyal mesafenin korunması hem de koronavirüsün (Kovit-19) yayılmasını engellemek için vatandaşlara broşür dağıttı.

Polis, yaptığı anonsta da, "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere hep birlikte uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA