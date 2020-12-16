Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı

16.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:54
Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmelerini sağlamak için 20 kedi ve köpek evi yaptı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmelerini sağlamak için 20 kedi ve köpek evi yaptı.

Cizre ilçesinde "Sokak Hayvanları Evsiz Kalmasın" sloganıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 20 kedi ve köpek evini, sokak hayvanlarının kışı iyi geçirmesi için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi. Ayrıca, sahipsiz kedi ve köpekler, yaş ve kuru mama verilerek beslendi.

İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan, sokak hayvanları için yapılan el yapımı evlerde can dostların kışı daha iyi geçireceğini ve soğuktan bir nebze olsun korunacaklarını belirterek "Ülke güvenliği ve kamu düzenini sağlamamızın yanında sokaklarda yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polis ekmeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polis ekmeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Ersun Yanal Yılmaz Vural Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:59:08. #1.15#
title