Cizre'de polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
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Cizre'de polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

17.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:50
Cizre'de polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kadınları şiddete karşı bilgilendirdi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kadınları şiddete karşı bilgilendirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Pehlivan'ın da katılımıyla kadınlara bilgilendirme yapıldı, karanfil dağıtıldı.

Orhan Doğan Caddesinde açılan stantta KADES ile ilgili kadınlara bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan akıllı telefon uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Ekipler, yardım çağrısı yapılması halinde olay yerine, en yakın ekibin sevk edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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