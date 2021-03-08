Cizre'de polis kadınlara karanfil dağıttı
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Cizre'de polis kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:54
Cizre'de polis kadınlara karanfil dağıttı

Cizre ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil ve tanıtıcı broşür dağıttı.

Cizre ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil ve tanıtıcı broşür dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler, ilçede cadde ve sokaklarda kadınlara karanfil vererek gülerini kutladı.

Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasına ilişkin bilgiler verdi.

Polis ekipleri ayrıca, adliye sarayını ziyaret ederek kadın cumhuriyet savcısı, hakim ve memurlara karanfil dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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