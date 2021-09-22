Cizre'de polis halkla kaynaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

Hendek ve barikat olaylarından sonra huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polisler halkla kaynaşıp hem halkın sorunlarını dinliyor hem de bu sorunların çözümü konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.

ŞIRNAK (İHA) - Hendek ve barikat olaylarından sonra huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polisler halkla kaynaşıp hem halkın sorunlarını dinliyor hem de bu sorunların çözümü konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Daha önce terör ve toplumsal olaylarla sık sık ülke gündemine gelen ve 2015 yılındaki hendek barikat olaylarından sonra güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağladığı Cizre'de polis halkı yalnız bırakmıyor. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip hem olası dolandırıcılık ve benzeri olaylar hakkında bilgi veriyor hem de vatandaşların sorunlarını dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip Toplum Destekli Polisliğin' tanıtımını yaptı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu

Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu

 Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

 Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında 'ilaç yazma' tartışması yaşandı

Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında "ilaç yazma" tartışması yaşandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Cristiano Domagoj Vida Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cizre'de polis halkla kaynaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:42:36. #1.17#