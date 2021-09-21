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Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

Hendek ve barikat olaylarından sonra huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polisler halkla kaynaşıp hem halkın sorunlarını dinliyor hem de bu sorunların çözümü konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Hendek ve barikat olaylarından sonra huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polisler halkla kaynaşıp hem halkın sorunlarını dinliyor hem de bu sorunların çözümü konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Daha önce terör ve toplumsal olaylarla sık sık ülke gündemine gelen ve 2015 yılındaki hendek barikat olaylarından sonra güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağladığı Cizre'de polis halkı yalnız bırakmıyor. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip hem olası dolandırıcılık ve benzeri olaylar hakkında bilgi veriyor hem de vatandaşların sorunlarını dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip Toplum Destekli Polisliğin' tanıtımını yaptı. - ŞIRNAK

Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

Cizre'de polis halkla kaynaşıyor

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