Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı - Haberler
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Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, parada sahtecilik suçları hakkında esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, parada sahtecilik suçları hakkında esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve vatandaşlara parada sahtecilik suçları hakkında bilgilendirdi, dolandırıcılığa karşı uyardı.

Polis, esnaf ve vatandaştan dolandırıcılığa karşı 155 Polis İmdat Hattını aramalarını istedi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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