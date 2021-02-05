Cizre'de polis esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı
05.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:24
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı.
Esnafı ziyaret eden polis ekipleri, ziyaret sırasında salgının yayılmasının önlenmesi için bilgilendirme yaptı.
Ekipler ayrıca vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları yönünde uyarı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel