Cizre'de polis esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı.

Esnafı ziyaret eden polis ekipleri, ziyaret sırasında salgının yayılmasının önlenmesi için bilgilendirme yaptı.

Ekipler ayrıca vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları yönünde uyarı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel