Cizre'de polis esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı
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Cizre'de polis esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı

05.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:24
Cizre'de polis esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin broşür dağıttı.

Esnafı ziyaret eden polis ekipleri, ziyaret sırasında salgının yayılmasının önlenmesi için bilgilendirme yaptı.

Ekipler ayrıca vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları yönünde uyarı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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