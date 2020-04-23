Cizre'de polis ekiplerinden koronavirüse karşı "Evde kal" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cizre'de polis ekiplerinden koronavirüse karşı "Evde kal" uyarısı - Haberler
Şırnak, Cizre, Polis, Güncel, Haber

Cizre'de polis ekiplerinden koronavirüse karşı "Evde kal" uyarısı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

23.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:35
Cizre'de polis ekiplerinden koronavirüse karşı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

İlçede ekipler 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sosyal mesafenin korunması konusunda da ikazlarda bulunan ekipler aynı zamanda vatandaşların toplu sulunduğu alanlarda da denetim yapıyor.

Zırhlı araçlarla mahalle mahalle, sokak sokak gezen ekipler yaptıkları anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalaları çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan merak edilen soruya netlik kazandırdı Haberler
Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan merak edilen soruya netlik kazandırdı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Cizre'de polis ekiplerinden koronavirüse karşı "Evde kal" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 19:06:19. #1.14#
title