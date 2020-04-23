Cizre'de polis ekiplerinden koronavirüse karşı "Evde kal" uyarısı Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

İlçede ekipler 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sosyal mesafenin korunması konusunda da ikazlarda bulunan ekipler aynı zamanda vatandaşların toplu sulunduğu alanlarda da denetim yapıyor.

Zırhlı araçlarla mahalle mahalle, sokak sokak gezen ekipler yaptıkları anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalaları çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA