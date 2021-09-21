Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınları bilgilendirip KADES hakkında bilgi verdi.

Uygulamanın kullanımı hakkında da kadınlara bilgi veren ekipler, uygulama ile yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini bildirdi.

Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı

Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Bensu Soral Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Alex Teixeira Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 09:05:05. #1.12#