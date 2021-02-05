Cizre'de polis dolandırıcılık uyarısı yaptı
Cizre ilçesinde polis, piyasaya sürülen sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafa broşür dağıttı.
Cizre ilçesinde polis, piyasaya sürülen sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafa broşür dağıttı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Şah ve Dicle Mahallesinde hırsızlardan korunma yöntemlerinin ele alındığı, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik tedbir ve sahte para konularının işlendiği broşürleri dağıtarak, esnafı bilgilendirdi.
Broşür dağıtımı sırasında polisler, esnafın dilek ve şikayetlerini dinledi.
Polis, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 155 Polis Hattının aranmasını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel