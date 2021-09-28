Cizre'de polis dolandırıcılığa karşı esnafa uyarıda bulundu

Cizre ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda esnafa uyarıda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri "Güvenli Yaşam" projesi kapsamında, "iletişim yolu ile dolandırıcılığa" karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler vatandaşları, suçtan ve suçlulardan korunmaları için alacakları tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.

Polisler 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olduklarını belirterek, olası bir durumda emniyete bilgi verilmesini istediler.