Cizre'de park yapımı
Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cudi Mahallesinde başlatılan park çalışmaları tamamlandı.
Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cudi Mahallesinde başlatılan park çalışmaları tamamlandı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları üzerine geliştirilen projeler çerçevesinde Cudi Mahallesi Mezbaha Caddesinde başlatılan park yapım çalışması sona erdi.
Belediye ekiplerince yapımı tamamlanan parkta, 330 metrekareli alanda kamelyalar, oturma bankları, aydınlatma direkleri, peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yapıldı.
İlçenin tarihi görselleriyle süslenen park, vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel