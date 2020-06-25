Cizre'de okullar dezenfekte edildi Cizre ilçesinde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) dolaysıyla okullar dezenfekte edildi.

Cizre ilçesinde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) dolaysıyla okullar dezenfekte edildi.

Cizre Belediyesi ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulları dezenfekte çalışması yaptı.

Yapılan dezenfekte çalışmaları ile öğrenciler, güven içinde sınava girebilecek.

YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri de toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Covid-19 salgınına karşı çalışmaların devam ettiğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "27-28 Haziran'da gerçekleşecek sınav öncesinde okullarımızı dezenfekte ederek, öğrencilerimiz için hazır hale getirdik. Bunun yanında sınava girecek olan öğrenciler ve sınav görevlilerin toplu taşıma araçlarımızla okullarına ücretsiz bir şekilde getirilip, götürülecekler. Bu vesile ile sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA