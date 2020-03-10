Cizre'de okul önlerinde uyuşturucu denetimi Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.



Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde, öğrencilerin gittiği park ve bahçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapılıyor. Cizre genelinde bütün okul önleri ve Dicle Nehri kenarında park ve bahçelerde gerçekleşen uyuşturucu denetiminde ekipler hem uyuşturucu denetimi yaptı hem de öğrenci ve vatandaşları uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılarda bulundu.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri görevlilerince ilçede görünür olmak, önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 15 ekip ve 50 personel ile 5 ayrı noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 37 araç ve 197 şahıs sorgulanırken, 2 bakaya şahsa işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA