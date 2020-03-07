Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliğince, öğretmenlere yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliğince, öğretmenlere yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen seminere, 150 öğretmen katıldı.
Seminerde, öğretmenlere uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi verildi,
Kaynak: AA