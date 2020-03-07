Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi
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Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliğince, öğretmenlere yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

07.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:24
Cizre'de öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi

İlçe Suçlarla Grup Amirliğince, öğretmenlere yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen seminere, 150 öğretmen katıldı.

Seminerde, öğretmenlere uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi verildi,

Kaynak: AA

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