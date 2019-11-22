Cizre'de öğretmenler, öğrenciler ve veliler müzik dinletisinde buluştu

22.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:04

Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Ara tatil dolayısıyla Mem-u Zin Parkında düzenlenen etkinlikte resim sergisi açıldı, müzik dinletisi sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Çazım, etkinliğin öğrenci ve öğretmenlere büyük moral sağlayacağını belirterek, "Sanat, spor ve kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de resim ve müzik etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çizdiği resimlerle muazzam bir resim sergisi açmış bulunmaktayız. Cizreli dengbejler ile öğrenci ve öğretmenlerimizden oluşan koro ile muhteşem bir müzik ziyafeti sunduk. Emek sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Daha sonra sergi gezildi.

Kaynak: AA