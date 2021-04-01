Cizre'de öğrencilerle yangın tatbikatı yapıldı
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Cizre'de öğrencilerle yangın tatbikatı yapıldı

Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de öğrencilerle yangın tatbikatı yapıldı

Cizre Belediyesi İtfaiye Birimi, anaokulu öğrencileriyle yangın tatbikatı yaptı.

Cizre Belediyesi İtfaiye Birimi, anaokulu öğrencileriyle yangın tatbikatı yaptı.

Sevgi Yuvası anaokulu öğrencileri, İtfaiye Birimini ziyaret ederek, itfaiye aracı ve materyallerini inceledi.

Yangın alarmı çaldığında bir itfaiye görevlisinin kısa sürede nasıl giyindiğini ve yangına nasıl müdahalede bulunduğunu heyecanla izleyen öğrenciler, itfaiye erleri ile yangın merdivenine çıkıp tatbikat yaptı.

İtfaiye erleri, çocuklara ateşle oynamamaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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