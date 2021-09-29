Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Hacı Ahmet Ercan Anaokulunda etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim kapsamında Hacı Ahmet Ercan Anaokulu öğrencilerine polis mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, öğrencilere "Polis ne iş yapar" adlı çizgi film izletildi. Öğrencilerin uyması gereken trafik kuralları da "Trafik polislerinin görev ve görev alanları" slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı.