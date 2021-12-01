Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı - Haberler
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Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yardıma muhtaç ilkokul öğrencilerine bin 111 adet kışlık bot dağıtımı yapıldı.

CİZRE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yardıma muhtaç ilkokul öğrencilerine bin 111 adet kışlık bot dağıtımı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı aracılığıyla ilçe genelindeki ilkokullarda okuyan ve yardıma muhtaç olan öğrencilere bin 111 adet kışlık bot yardımı yapıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un beraberinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin de katılımıyla, Artukoğlu İlkokulunda okuyan öğrencilere kışlık bot dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Tunç, bot dağıtımının ardından öğretmenler odasında okul yönetimi ve öğretmenler ile bir araya gelerek, öğrencilerin genel durumları hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Kaymakam Tunç; öğretmenlerin ihtiyaç ve taleplerini de alarak, ihtiyaçların en kısa zamanda karşılanacağını söyledi. - ŞIRNAK

Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Cizre'de öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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