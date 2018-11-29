Cizre'de "Millet Kıraathanesi" Yapılıyor
Cizre Belediyesi tarafından Konak Mahallesi Dicle Nehri kenarında yapımına başlanan "Millet Kıraathanesi" tamamlanma aşamasına geldi.
Cizre Belediyesi tarafından Konak Mahallesi Dicle Nehri kenarında yapımına başlanan "Millet Kıraathanesi" tamamlanma aşamasına geldi.
Terör olaylarının son bulduğu, devletin huzur ve güvenliği sağladığı ilçede, belediyenin yaptığı çalışmalar ilçenin çehresini değiştirdi.
Konak Mahallesi Dicle Nehri kenarında modern bir Millet Kıraathanesi yapılıyor.
Millet Kıraathanesindeki çalışmaları yerinde inceleyip görevlilerden bilgi alan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Faik Arıcan, Millet Kıraathanesi'nin hizmete açılması ile ilçenin modern bir sosyal alana daha kavuşacağını söyledi.