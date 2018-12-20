Cizre'de Millet Kıraathanesi Çalışmalarında Sona Gelindi

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesince yapılan Millet Kıraathanesi çalışmalarında sona gelindi.

Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atan Cizre Belediyesi, Millet Kıraathanesi ile sosyal alanda büyük bir boşluğu doldurdu. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklarından koruyacak alternatif yapılara bir yenisini daha ekleyerek bu alandaki öncülüğünü bir adım daha ileri götürdü. Belediye tarafından Dicle Nehri kenarında yapılan modern "Millet Kıraathanesi" çalışmaları sona gelindi. Peyzaj çalışmaları ile birlikte toplamda bin 800 metrekare alan üzerine kurulan ve aynı anda 100 kişinin faydalanabileceği 2 katlı Millet Kıraathanesinde kütüphane, okuma salonları ve dinlenme alanları yer alıyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Millet Kıraathanesinin hizmete açılması ile birlikte Cizre'nin modern bir sosyal alana daha kavuşacağını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA