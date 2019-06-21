Cizre'de mezuniyet töreni

Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Cizre Meslek Yüksekokulu 11. dönem mezunlarını verdi. Okuldan mezun olacak 70 öğrenci için okul bahçesinde kep atma ve mezuniyet töreni yapıldı.

Törene, Kaymakam Faik Arıcan, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Şimşek ve Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, kurum müdürleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaymakam Arıcan, törende yaptığı konuşmada, insana yapılan yatırımın zor, zahmetli, meşekatli ve uzun vade isteyen bir süreci kapsadığını, fakat hedefi ileri olan toplumların asla vazgeçemeyeceği göz ardı edemeyeceği bir konu olduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretim yoluyla insana yapılacak olan yatırımın en önemli birimlerin üniversiteler olduğunu ifade eden Arıcan, "Üniversiteler hem nitelikli insan gücünü ortaya koyar, yetiştirir, topluma emanet eder hem de bir hayat formasyonu oluşturur. İnanıyorum ki sizler de nitelikli birer birey olarak ve artık bu yüksekokulumuzdan almış olduğunuz formasyonla bu topluma faydalı insanlar olacaksınız." dedi.

Sönmez ise, okulun 330 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine devam ettiğini anlatarak, öğrencilerden 70'ini mezun etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Diploma dağıtım töreninden sonra öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Kaynak: AA