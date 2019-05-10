Cizre'de "Meslekleri ve Meslek Sahiplerini Tanıyalım Projesi"

Cizre ilçesinde Türk Kızılayı Şubesi ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğiyle yürütülen, "Meslekleri ve Meslek Sahiplerini Tanıyalım Projesi" kapsamında Mardin Organize Sanayi Bölgesine gezi düzenledi.

Proje ile ilçedeki liselerde okuyan başarılı öğrencilerin bu meslekleri ve çalışacakları iş ortamlarını tanıyabilmeleri için meslek tanıtım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 90 öğrenci Mardin Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan fabrikaları ziyaret etti.

Gıda, inşaat ve tekstil fabrikalarını gezen öğrenciler işletme yöneticileri ve meslek uzmanlarından bilgi aldı.

Gelecekte yapmayı düşündükleri meslekleri uygulamalı olarak gören öğrenciler, geziye katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA