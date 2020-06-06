Cizre'de maske ve sosyal mesafe denetimi
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Cizre'de maske ve sosyal mesafe denetimi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet ile belediye ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Cizre'de maske ve sosyal mesafe denetimi
06.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:26

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet ile belediye ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Cizre'de Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde maske kullanımı konusunda denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler cadde ve sokaklarda denetim yaparak, maskenin doğru ve sürekli takılması, maskesiz dolaşmanın idari cezasını ve yeni alınan korona virüs önlemlerini anlattı. İşletmelere giren ekipler, burada da iş yeri sahiplerine iç mekanlar da maskesiz müşteri alınmayacağını belirterek, içeri giren müşterilerin de yoğunluk oluşturmadan kabul edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, halkın sağlığı için gerekli olan tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde maske takmak evden çıkılan anda başlıyor. Bu nedenle berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezlerine ile halkın alışveriş yaptığı pazarlarda maske kullanımı konusunda denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesmek zorunda kalıyoruz. Hem vatandaşlarımızdan hem de halkımızdan ricamız maske kullanımı konusunda hassas davranılması. Bu ve diğer tüm tedbirleri sıkı sıkı aldığımızda eski özlediğimiz güzel günlere daha çabuk döneceğiz. O zamana kadar tedbirler konusunda hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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