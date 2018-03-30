Cizre'de "Kütüphane Haftası" Kutlandı

Cizre ilçesinde 54. Kütüphane Haftası kutlandı.

İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen, "Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler" etkinliğine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Arıcan, en fazla kitap okuyanlardan çocuk kategorisinde Asmin Seçen'i, genç kategorisinde Elif Sarıyıldız'ı ve yetişkin kategorisinde birinci olan Emine Zeyrek'i çeyrek altınla ödüllendirdi.

Diğer kategorilerde dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İke ve Kütüphane Müdürü Fikret Ulaş verdi.

Kaymakam Arıcan, ilçedeki kütüphanenin geçici bir binada hizmet verdiğini belirterek, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ilçeye çok modern bir kütüphane yapılacağını söyledi.

Cizre Halk Kütüphanesi Müdürü Fikret Ulaş da kitap okumanın önemine değinerek, çocukların buna uygun şekilde geleceğe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Ulaş, yeni kütüphane binasının ilçede hizmete açılmasıyla Cizre halkına ve öğrencilere daha faydalı olacaklarına inandıklarını aktardı.

İlçede en fazla kitap okuyan ve yetişkin kategorisinde ödül alan arkeolog Emine Zeyrek, kütüphane alışkanlığının 23 yıllık bir geçmişi olduğunu belirtti.

Kitap okumanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu anlatan Zeyrek, zor ve zahmetli geçen bir günde kitap okumanın insana terapi gibi geldiğini dile getirdi.

Zeyrek, kendilerine hizmet sunan kütüphane yetkililerine ve çalışanlara teşekkür etti.