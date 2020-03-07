Cizre'de Kuran kursu dualarla açıldı
Haberler » Güncel » Cizre'de Kuran kursu dualarla açıldı - Haber

Cizre'de Kuran kursu dualarla açıldı

Cizre ilçesinde Hacı Halil Cami ve Hz. Yusuf Kur'an kursu dualar eşliğinde açıldı.

07.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:36
Cizre'de Kuran kursu dualarla açıldı

ilçesinde Hacı Halil Cami ve Hz. Yusuf Kur'an kursu dualar eşliğinde açıldı.

Cizreli hayırsever vatandaşlar tarafından Mahallesinde yaptırılan Hacı Halil Cami ve Hz. Yusuf 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cizre Müftülüğü tarafından dualarla açılan Cami ve Kur'an kursunda Sinanoğlu incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler