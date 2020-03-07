Cizre'de Kuran kursu dualarla açıldı

07.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:36

Cizre ilçesinde Hacı Halil Cami ve Hz. Yusuf Kur'an kursu dualar eşliğinde açıldı.

Cizreli hayırsever vatandaşlar tarafından Sur Mahallesinde yaptırılan Hacı Halil Cami ve Hz. Yusuf 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cizre Müftülüğü tarafından dualarla açılan Cami ve Kur'an kursunda Sinanoğlu incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA