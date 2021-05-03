Cizre'de kuraklık tehlikesi
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Cizre'de kuraklık tehlikesi

Cizre'de kuraklık tehlikesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, bu yıl ilçede yaşanan kuraklık dolayısıyla çiftçinin zararının büyük olduğunu belirtti.

Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, bu yıl ilçede yaşanan kuraklık dolayısıyla çiftçinin zararının büyük olduğunu belirtti.

Nisan ayında yağmur yağmadığı için çiftçilerin çok zor duruma düştüğünü ifade eden Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, Cizre'de son 50 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığını, Cizre başta olmak üzere Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa ve Siirt'te çiftçilikle uğraşan vatandaşların ciddi anlamda mağdur olduğunu söyledi. Yılmaz, "Şırnak ili başta olmak üzere bölge illerinde yaşanan kuraklık çiftçileri ciddi zarar uğratmıştır. Şırnak'ta kuru tarım yapılan tarlaların yüzde 80'i hasat yapılmayacak durumda ve artan mazot gübre ilaç fiyatları da kuraklığa eklenince çiftçiler çok zor duruma düşmüş, mağduriyetleri ikiye katlanmıştır. Çiftçiler hükümetten bankalarda, kredi kooperatiflerindeki borçlarının faizsiz ertelenmesi ve nakdi destek sağlanması bekliyorlar. Biz Süt ve Süt Üreticileri Birliği Şırnak Başkanlığı olarak hükümetten kuraklık eylem planı hazırlayarak bölgeyi doğal kapsama almasını çiftçilerin ürün bazında zararlarının karşılamasının sağlanmasını istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Cizre'de kuraklık tehlikesi
Cizre'de kuraklık tehlikesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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