Cizre'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı - Haberler
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Cizre'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı

AA, Abidin Yel - Güncel
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Cizre'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı

Cizre ilçesinde Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı.

Cizre ilçesinde Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen grup, Nuh Nebi Camisi önünde açıklama yaptı.

Vakıf gönüllüsü Abdullah Kurami, grup adına yaptığı açıklamada, Kudüs davasının ümmetin tüm unsurlarının ortak davası olduğunu söyledi.

Kurami, "Kudüs davasına sadece sözlerinizle değil, eylemlerinizle de sahip çıkınız. Hangi kesimden, partiden, camiadan olursanız olun, Kudüs davasının ümmetin ortak davası olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu davaya katkı sunmalısınız." dedi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Peygamber, Kudüs, Güncel, Haberler

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