Cizre'de Kovid-19 denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cizre'de Kovid-19 denetimi yapıldı

04.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:02
Cizre'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bankalarda incelemelerde bulundu, görevlilere ve vatandaşlara kurallar ile ilgili bilgi verdi.

Banka girişlerine salgın ile ilgili bilgilendirici afişler asan ekipler, daha sonra esnafları ziyaret ederek denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Süleyman Soylu Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Hande Soral Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ünal Karaman Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:03:40. #1.15#
title