Cizre'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bankalarda incelemelerde bulundu, görevlilere ve vatandaşlara kurallar ile ilgili bilgi verdi.

Banka girişlerine salgın ile ilgili bilgilendirici afişler asan ekipler, daha sonra esnafları ziyaret ederek denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel