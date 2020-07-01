Cizre'de koronavirüs vakalarında düşüş başladı KORONAVİRÜSÜYLE mücadelede normalleşme adımlarının atılmasının ardından salgının yayıldığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı.

KORONAVİRÜSÜYLE mücadelede normalleşme adımlarının atılmasının ardından salgının yayıldığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı.

?Türkiye'de koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü dönemde, Şırnak'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlerle ve uyguladığı denetimlerle vaka sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'a kadar, kentte görülen 80 vakanın 75'i sağlığına kavuşup hastanelerden taburcu oldu. Ancak bu tarihten sonra Cizre ilçesinde vatandaşlar tedbirlere uymayınca vakalarda artış yaşandı. İlçede çok sayıda adreste karantina uygulaması başlatıldı. İlçedeki hastaneler de pandemi hastanelerine dönüştürüldü.

BAYRAM ZİYARETİ VE TAZİYELER VAKALARDA ARTIŞA NEDEN OLDUCizre ilçesini ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, 18 Haziran'da pik noktasına ulaşan vakalarda hızlı düşüşlerin yaşanmaya başladığını söyledi. Beraberindeki Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile birlikte ilçedeki esnafla bir araya gelen Vali Pehlivan, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Pehlivan, Cizre'deki koronavirüs vakalarının artışında ramazan bayramı ziyareti ve taziyelerden kaynaklandığını söyledi. Cizre'de sahada 20 sağlık ekibinin çalıştığını söyleyen Vali Pehlivan, "Bayram öncesinde sıfıra yaklaşmıştık. Bayramda biraz temasın olması, bayram sürecinde her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da belirli ziyaret ve taziyelerin olması özellikle Cizre'de vakaların artmasına neden olmuştur. Bu vaka artışının yaşandığı Cizre ilçemizde de münhasır ekipler oluşturduk. Şu an sahada hem filyasyonu hem de sağlık taramasını gerçekleştiren 20 ayrı ekibimiz var" dedi.'PANİK GEREKTİREN BİR HUSUS YOK'Şırnak merkez ve diğer ilçelerindeki hastanelerin kapasitelerinin koronavirüsle mücadelede yeterli durumda olduğunu aktaran Vali Pehlivan, "Şu anda hiçbir pozitif vaka evine gönderilmemektedir. Zaman zaman sosyal medyada da bu konuda bazı paylaşımlar oluyor. Pozitif olup evine gönderilen hiçbir vaka yoktur. Tam tersi pozitif vakaları aldığımız gibi semptomlu olanları da hastanelerimize, sağlık kuruluşlarımızda takip ediyoruz. İl dışına da sevk kesinlikle yapılmamaktadır. Hastanelerimizin imkanları yeterlidir. Bu anlamda da vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kaymakamlığımız bizzat bu süreci takip ediyor. Cizreli hemşehrilerimize müsterih olmalarını, panik gerektiren bir hususun olmadığını, vaka sayısının da düşüşe geçtiğini, bununla birlikte adına kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu süreçte tedbiri de elden bırakmamamız gerektiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler dışındaki verilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Vali Pehlivan, şunlar söyledi: "Vatandaşlarımızın duyarlılığı arttıkça inanıyorum ki bu süreç daha da kısalacak. Normalleşme sürecinin adı normale dönecek. Kontrollü yaşamdan da sosyal yaşama doğru müşterek mücadele ile müşterek gayret ile hep birlikte inşallah adım adım ilerleyeceğiz." 'KURALLARA UYMADIK, ÖNLEM ALMADIK'İlçe sakinlerinden Abdulaziz Bilge, tedbirlere uymadıklarından dolayı koronavirüste artış yaşandığını söyledi. Bilge, "Bunun gerçekten sorgulanması gerekiyor. Halk olarak özeleştiri yapmamız gerekiyor. Kurallara önce uymadık, önlem almadık. Özellikle normalleşme süreci ile birlikte halkta bir rehavet oluştu. Bu rehavet ile birlikte ister istemez vakalarda bir artış meydana geldi. Ölümler olunca halkta büyük bir tedirginlik başladı" dedi.

Vakaların düşüş gösterdiği Cizre'de sokağa çıkan vatandaşların büyük bir kısmının maskeli olduğu gözlendi. Maskesizlerin yanı sıra bazı kişilerin ise maskeleri kollarına ya da çene altlarına taktıkları görüldü. Vaka artışlarından sonra 10 günlük kepenk kapatma kararı alan Cizre esnafının bir kısmının, dükkanlarını açtığı belirtildi.

Kaynak: DHA