Cizre'de koronavirüs önlemleri sürüyor Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alınan apartman ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alınan apartman ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, vatandaşların kurallara uymasını, maske takmasını ve bir süre evde kalmasını istedi.

Maske takılmasında mesafe kaydettiklerini ifade eden Sinanoğlu, "Ama sosyal mesafe konusunda vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı. Taziyeler, mevlitler ve hatta düğünler devam ediyor. Haberimiz olduğunda müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız lütfen kendi sağlıklarını ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmasınlar. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Çay ocaklarında, kahvehanelerde, dükkan önlerinde sosyal mesafeye dikkat edelim." dedi.

Kaynak: AA