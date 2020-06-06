Cizre'de koronavirüs önlemleri Cizre ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Cizre ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Cizre'de Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Alışverişlerin maskeli ve eldivenli olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken, bu konuda kurallara uymamada ısrarcı olanlara da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA