Cizre'de korona virüs denetimleri sürüyor
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Cizre'de korona virüs denetimleri sürüyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Cizre'de korona virüs denetimleri sürüyor
22.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:26

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri korona virüs denetimlerine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının valilik ve kaymakamlıklara gönderilen genelge ile birlikte Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezleri, güzellik merkezleri, berber, market, toplu ulaşım araçları ve taksi duraklarında denetimlerde bulundu. Genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Alışveriş merkezlerinde ise müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uymaya yönelik alınan önlemler kontrol edildi. Denetim kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulandı.

Taksilerde ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlendi. Ayrıca pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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