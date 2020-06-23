Cizre'de kilitli parke çalışması
Cizre ilçesinde kilitli parke döşeme çalışması yapılıyor.
23.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:27
Cizre ilçesinde kilitli parke döşeme çalışması yapılıyor.
Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri Cudi ve Nur Mahallesinde kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor
Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA