Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Haberler » Güncel » Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor - Haber

Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Cizre ilçesinde kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

14.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:40
Cizre'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

ilçesinde kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Cizre Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından köylerde kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köylerde vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması ve ulaşımda herhangi bir problem olmaması için karla mücadele ekipleri çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler