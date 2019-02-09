Cizre'de İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının işverenlere yönelik düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantısında İŞKUR ve SGK destekleri, istihdam teşviki ve faydalanabilecekleri destekler hakkında geniş bir sunum yapıldı.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığında İŞKUR ve SGK destekleri hakkında işverenlere yönelik, istihdam teşviki, faydalanabilecekleri destekler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Odada yapılan toplantıya Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, İŞKUR Şırnak İl Müdürü M. Sadık Bora, Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) Şırnak İl Müdürü Yahya Beroje, İŞKUR Cizre Müdürü Mustafa Orhan, SGK Cizre Müdürü Levent Yüce. TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, muhasebeciler ve işverenler katıldı.

Toplantıda konuşan Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, "Cizre Ticaret ve Sanayi Odası olarak, eğitimlere, sunumlara ve bilgi alışverişine son derece önem veren bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Cizre TSO'nun gerçek kimliğine yakışır ve üyelerine daha iyi bir hizmet sunabilen ve gerekli bilgileri zamanında iletebilen, eğitim anlayışından hiçbir eğitim ve seminerden geri kalmayan bir yönetim anlayışı ile inşallah bundan sonra da üyelerimize hızlı bir şekilde hizmet vereceğiz. Bu anlamda İŞKUR ve SGK müdürlerimize 2019 yılı destek ve teşvikler hakkında siz değerli üyelerimize sunmuş oldukları bilgilendirme için teşekkür ediyorum. Sizlere bu bilgilerin zamanında ulaşması bizler için önemlidir. Çünkü bugüne kadar hala çoğu üyemiz faydalanabilecekleri SGK ve İŞKUR destekleri hakkında bilgi sahibi değiller. İnşallah bundan sonra sıklıkla üye ve işverenlerimize yönelik yapacağımız bu tür seminerler ile üyelerimizin bu desteklerden faydalanmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Cizre TSO Başkanlığının organize ettiği toplantıda işverenlere İŞKUR'un teşvik ve projelerini anlattıklarını belirten İŞKUR Şırnak İl Müdürü M.Sadık Bora, "Şırnak Çalışma ve İş Kur Müdürlüğü olarak kurumumuzun işverenlerimize yönelik teşviklerini, programlarını anlattık. Kurum olarak kamu istihdam kurumu olduğumuz için istihdamı arttırmak için ve genel müdürlüğümüzün programlarını işverenlerimize açıkladık. İnşallah bu desteklerimizi vererek istihdamı arttırmalarına destek olacağız" diye konuştu.

SGK Şırnak İl Müdürü Yahya Beroje ise genelde sigorta kanadını anlattıklarını söyledi. Beroje, "Tabi karmaşık olan bu teşviklerde gönül isterdi ki daha sadeleşmiş bir teşvik olmasıydı. Maalesef şuanda 15 tane farklı teşvikimiz var. Bu teşvikleri sadeleştirip işverenlerimize anlattık. İnşallah bundan sonra bu tür bilgilendirici toplantılar çok sık olur ve bizlerde işverenlerimizi bilgilendirmiş oluruz" dedi.

Toplantıda İŞKUR il Müdürü M. Sadık Bora ile SGK İl Müdürü Yahya Beroje tarafından işverenlere yönelik; ilave istihdam teşviki, asgari ücret desteği ile engelli istihdamı teşviki, işsizlik ödeneği alanlara yönelik teşvik, işbaşı eğitim programı teşviki, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki gibi teşvikler ve desteklere yönelik bilgilendirme sunumu yaptı.

Programda Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ile İŞKUR İl Müdürü M. Sadık Bora arasında girişimcilik iş protokolü imzalandı. Akabinde işverenlere yönelik gerçekleşen toplantıda sunum yapan İŞKUR ve SGK il ve ilçe müdürlerine plaket takdim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA