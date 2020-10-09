Cizre'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Cizre'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

09.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:32

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nur Mahallesi Yafes Caddesinde İbrahim Giresun idaresindeki 73 AAE 167 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Mevlit Alayanak yönetimindeki 73 AAG 890 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletteki bir kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cizre'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Cizre'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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