Cizre'de Tüp Patlaması Sonucu İki Katlı Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 YARALI

Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

TÜP PATLAMASI SONUCU ÇÖKTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, Mahmut Tak'a ait iki katlı bir evin, tüp patlaması sonucu çöktüğü belirlendi.