Cizre'de Tüp Patlaması Sonucu İki Katlı Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı
Şırnak Cizre'de iki katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yapılan ilk incelemelerde evin tüp patlaması sonucu çöktüğü belirlendi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 YARALI
Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
TÜP PATLAMASI SONUCU ÇÖKTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, Mahmut Tak'a ait iki katlı bir evin, tüp patlaması sonucu çöktüğü belirlendi.
YORUMLAR (8)
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Bu mübarek gece hürmetine Allah rahmet eylesin. Bu provokatörce yorum yapanlarida Allah ıslah eylesin. Yorum yapmadaki niyetide belli yani ortalığı karıştırmak. TÜRK KÜRT diye ayrım yok bu bir nifak. pkk ninda Kürt halkiyla alakasi olmayan marksist leninist ve hic bir kutsali olmayan kalleslik uzerine kurulmus bir terör örgütü oldugunu artık anlayın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tüp patlaması olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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için pislenmiş senin. Bi çamaşır suyu al iç. Sol nick'li kundiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah ölenlere rahmet yaralılara şifa kalanlara sabir versin inşallahCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Anilarim canlandı askerlik yaptığım yerdi. Ölenler gerçek vatandaş da Allah rahmet eylesin pkk liyse odunu bol olsun.Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır