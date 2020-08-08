Cizre'de hijyenik yaşam için hava sterilizasyon cihazı üretildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cizre'de hijyenik yaşam için hava sterilizasyon cihazı üretildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mühendis öğretmen ve uzman öğretici tarafından, kapalı alanlarda bulunabilecek virüs ve bakterilerin yok edilmesi için hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Cizre'de hijyenik yaşam için hava sterilizasyon cihazı üretildi
08.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:16

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mühendis öğretmen ve uzman öğretici tarafından, kapalı alanlarda bulunabilecek virüs ve bakterilerin yok edilmesi için hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 6 kimya öğretmeninin daha önce kolonya ve el dezenfektanı ürettiği okulun atölyesinde bu kez de elektrik elektronik mühendisi Vildan Yıldızaydın ve enerji sistemleri mühendisi Nurcan Başak tarafından sterilizasyon cihazı geliştirildi.

Projede görev alan mühendis öğretmen Yıldızaydın ve uzman öğretici Başak, yaz tatilini fırsat bilerek, okul idaresinin onayı ve diğer meslektaşlarının desteğiyle iki ayda geliştirdikleri sterilizasyon cihazıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek sunmak istiyor.

İlk denemelerde büyük başarı sağladığı tespit edilen cihazın ilerleyen aşamada seri üretimi amaçlanıyor.

"Ortamdaki mikropları öldürüyor, temiz hava veriyor"

Okul müdürü Kemal Bağcı, amaçlarının kalifiye eleman yetiştirirken, pandemi ile mücadeleye de maksimum katkı sunmak olduğunu söyledi.

Daha önce okullarında yaklaşık 40 bin el dezenfektanı ve kolonya üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Bağcı, geliştirilen ortam sterilizasyon cihazının insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kullanımının amaçlandığını belirtti.

Astım hastası ve polen alerjisi olanlara karşı, bu projeyle ortam dezenfektesi ürettikleri bilgisini veren Bağcı, şunları kaydetti:

"60 santimetre uzunluğunda, 25 santimetre enindeki sterilizasyon cihazımız ev ve iş yerlerinde ortamdaki mikropları öldürüyor, temiz hava veriyor. Kovid -19'a yakalanan bir hastanın ortama bıraktığı virüs damlacıklarını temizliyor. Üretilen sayılı makinemizin tanesini 1000 liraya mal ettik. İhtiyaç halinde seri üretime geçilirse günde 5 cihaz üretme şansımız var. Emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum."

Projede görev alan Yıldızaydın, 2 ayda ürettikleri cihazın astım ve alerji rahatsızlığı olan hastalar için kapalı ortamda oluşacak her türlü tehdidi asgariye indireceğini aktardı.

Virüse yakalanma oranını en aza indirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yıldızaydın, "Yaptığımız cihaz, sadece virüs için tedbir değil aynı zamanda ortamlarda bulaşabilecek herhangi bir hastalığı önlemek için kullanılabilir." diye konuştu.

Yıldızaydın, şöyle konuştu:

"UV ışını ve ozon jeneratörü kullandık. Sistem 3 kademeden oluşuyor. İlk olarak polen filtresi kullandık. Bu alerjiler için ön bir aşama oluyor. İkinci aşamada UV ışını ile zararlı bakteriler ölüyor. Son aşamada ise ozon jeneratörü ile temiz hava oluşturulup, ortama veriliyor."

Uzman öğretici Nurcan Başak ise ürettikleri sterilizasyon cihazının üç aşamadan geçtiğini anlatarak, "Cihaz içeri alınan havayı ultraviyole ışınları ve ozon desteğiyle dışarıya temiz bir şekilde bırakıyor." ifadesini kullandı.

Sistemin düğün salonları ve resmi kurumlar başta olmak üzere ortak yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Başak, bu sayede vatandaşların bu tür alanlarda rahatlıkla bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var Politika
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Annesini dövüp evi yakan kardeşini evinde ölü buldu
Annesini dövüp evi yakan kardeşini evinde ölü buldu
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Salih Zeki Çolak
Magazin Alişan Sezen Aksu Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Robinho Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Bakan Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Cizre'de hijyenik yaşam için hava sterilizasyon cihazı üretildi - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:28:48. #1.15#
title