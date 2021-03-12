Cizre'de hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi
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Cizre'de hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi

12.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:01
Cizre'de hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hasta bir bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hasta bir bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi.

Alınan bilgiye göre, bir bebeği hastaneye götüren 73 EC 602 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Şırnak-Cizre kara yolunun 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde, yağmur sonrası yolun kaygan olmasından dolayı kayarak refüje devrildi.

Kazada, ambulansın sürücüsü, sağlık ekibi, hasta bebek ve yakınları yara almadı.

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince, araçta bulunan 5 kişi tedbir amaçlı Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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