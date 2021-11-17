Cizre'de güvenlik korucusuna yönelik saldırıda patlayıcının infilak anı kamerada

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz'e yönelik saldırıda el yapımı patlayıcının infilak anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzereyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen el yapımı patlayıcılı saldırıda yaralanan Negiz'in tedavisi sürüyor.

Patlayıcının infilak anı olay yerine yakın bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama noktasının yer almadığı görüntülerde, el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle birlikte kameranın önünü toz bulutu kaplıyor. Görüntülerde, çevredekilerin bir kısmı kaçarken bazılarının ise olay yerine doğru koştuğu görülüyor.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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