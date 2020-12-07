Cizre'de görüntü kirliliği oluşturan tabela ve saçaklar sökülüyor

Cizre Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde cadde, sokak ve binaların dış cephelerine izinsiz olarak asılan ve görüntü kirliliği oluşturan tabela, totem ve saçakları söküyor.

Cizre Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde cadde, sokak ve binaların dış cephelerine izinsiz olarak asılan ve görüntü kirliliği oluşturan tabela, totem ve saçakları söküyor.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ilgili yönetmeliğe uymayarak izinsiz asılan tabela, totem ve saçakları kaldırılması için çalaşma başladı.

Çalışmalar kapsamında şuana kadar 476 tabela ve saçak söküldü, kaldırımları işgal eden iş yerlerinin yol üzerine konulan yelken bayrak ile reklam tabelaları kaldırdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, görüntü kirliliğine yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Bu konuda belediye ile işbirliği yapan esnafa teşekkür eden Sinanoğlu, şöyle konuştu:

" Görüntü kirliliği ve kaldırım işgalleri ile mücadele ederken bir yandan da caddelerimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yafes ve Silopi Caddelerindeki çalışmaların bitmesinin ardından caddelerimiz modern görünüme kavuşacaktır. İdil Caddesi ve Dörtyol'da yapılacak çalışmaların ardından, 2021 yılı yatırım programı dahilinde Orhan Doğan Caddesi, Şeyh Muhammed Nurullah Seyda Caddesi, Botaş Caddesi ve Sitti Nefis Caddesinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları da yapılacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel