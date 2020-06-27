Cizre'de esnaf koronavirüs konusunda bilgilendirildi Cizre ilçesinde esnaf koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirildi.

Cizre ilçesinde esnaf koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, TSO Başkanı Salih Sefinç, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, kamu kurum müdürleri, dernek başkanları ve mahalle muhtarlarından oluşan grup, koronavirüse dikkat çekmek için esnafı ziyaret etti.

Ziyarette, maske ve broşür dağıtıldı.

Koranavirüs salgınına karşı esnafı bilgilendirdiklerini kaydeden Sinanoğlu, "Koranavirüs salgını bitene kadar, hemşehrilerimizden ricam maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etsinler. Belediye olarak ilaçlama, cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." dedi.

Kaynak: AA