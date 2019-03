Cizre'de Down Sendrumlular Farkındalık Günü Kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü farklı etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, şube müdürleri, kurum müdürleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kısa bir konuşma yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, dünyada, ülkemizde birçok engeli vatandaşın olduğunu söyledi. Arıcan, "80-85 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde kayıtlarda yüzde 10 engelli vatandaşımız var. Bunların bir kısmını da Down Sendrumlu çocuklarımız oluşturuyor. Aslında bugün ya da bugünler birazda bu konunun gündeme gelmesi farklılık oluşturmak gerekir. Farklılıkların oluşturmanın da adımıdır diye düşünüyorum. Down Sendrum doğuştan olan bir farklılıktır. Bu farklılıkları yaşayan ailelerimiz belki de çocuklarımız neden bu şekilde diye bir sıkıntı yaşıyor olabilirler. Ama bu konuda da devletimizin onlara katkı desteğini görüyoruz. Şuan da bu faaliyetin yapıldığı okul ilimizin tek özel uygulama eğitim kurumudur. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti her bir vatandaşa hiçbir farklılık gözetmeden ulaşan sosyal bir devletiz. Sosyal bir devlet demek her bir vatandaşının ihtiyacını gidermeye çalışan, onlara yardıma çalışan devlet demektir. Biz arzu ediyoruz ki belki tespit edemediğimiz nice down sendrumlu çocuklarımız var veyahut diğer engellerle karşılaşmış çocuklar var. Onların da bu eğitim kurumlarından yararlanmalarını istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program palyaço gösterileri ile devam etti. Palyaçoların sergilemiş oldukları oyun ve şarkılara eşlik eden down sendrumlu çocuklar ve aileleri keyifli dakikalar yaşadı. Akabinde okul bahçesinde devam etkinlikler halat çekme oyunu, çuval oyunu, kaşıkla yumurta taşıma oyunu, zıplama oyunu ve serbest oyun, dans etkinliği ile devam etti. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ve protokol üyeleri de halat çekme oyununda çocuklara eşlik edip, mutluluklarına ortak oldu. 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinlikleri öğrencilere yönelik zıplama oyunu ile son buldu. - ŞIRNAK

