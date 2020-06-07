Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehrine giren iki kardeşten biri öldü, diğeri akıntıya kapılarak kayboldu.

Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu
07.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:05

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehrine giren iki kardeşten biri öldü, diğeri akıntıya kapılarak kayboldu.

Cizre İlçesi Kurtuluş Köyü Mevkiinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıda kaybolan iki kardeşten Ahmet Ercan öldü kardeşi Hakan Ercan ise akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Cizre'de hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilip Kurtuluş Köyü mevkiinde piknik yapan Ahmet ve Hakan Ercan kardeşler, güneşli havada serinlemek için Dicle nehrine girdi. Bir müddet nehirde yüzen kardeşler akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı.Olay yerine yakın olan kum ocağında çalışan işçiler iki kişinin suda çırpındığını görünce hemen yardıma koştu. Çevrede bulunan diğer vatandaşlarında yardıma gelmesi ile birlikte 34 Yaşındaki Ahmet Ercan sudan çıkarılarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşi Hakan Ercan ise akıntıda kayboldu. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ercan doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abisi ile serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Hakan Ercan için vatandaşlar seferber oldu ancak vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi çocukları bulmak için çalışmalara başladı.

Cizre Belediyesi arama kurtarma ekibi nehirde kaybolan genci bulmak için çalışmalarına devam ederken, nehir kıyısında bekleyen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Acılı aile bireylerini çevredeki vatandaşlar teselli etmeye başladı. Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Haber
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Haziran Instagram
Şu an buradasınız: Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 20:05:33. #1.14#
title