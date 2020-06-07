Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu
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Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehrine giren iki kardeşten biri öldü, diğeri akıntıya kapılarak kayboldu.

Cizre'de Dicle Nehrine giren 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayboldu
07.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:39

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehrine giren iki kardeşten biri öldü, diğeri akıntıya kapılarak kayboldu.

Cizre İlçesi Kurtuluş Köyü Mevkiinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıda kaybolan iki kardeşten Ahmet Ercan öldü kardeşi Hakan Ercan ise akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Cizre'de hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilip Kurtuluş Köyü mevkiinde piknik yapan Ahmet ve Hakan Ercan kardeşler, güneşli havada serinlemek için Dicle nehrine girdi. Bir müddet nehirde yüzen kardeşler akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı.Olay yerine yakın olan kum ocağında çalışan işçiler iki kişinin suda çırpındığını görünce hemen yardıma koştu. Çevrede bulunan diğer vatandaşlarında yardıma gelmesi ile birlikte 34 Yaşındaki Ahmet Ercan sudan çıkarılarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşi Hakan Ercan ise akıntıda kayboldu. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ercan doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abisi ile serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Hakan Ercan için vatandaşlar seferber oldu ancak vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi çocukları bulmak için çalışmalara başladı.

Cizre Belediyesi arama kurtarma ekibi nehirde kaybolan genci bulmak için çalışmalarına devam ederken, nehir kıyısında bekleyen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Acılı aile bireylerini çevredeki vatandaşlar teselli etmeye başladı. Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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