Cizre'de Devlet Desteğiyle 11 İş Yeri Açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle verilen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılanlar tarafından kurulan 11 iş yeri törenle hizmete açıldı.

KOSGEB desteği ile kurulan 11 iş yeri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Abdullah Yurten'in de katıldığı törenle hizmete girdi.

Cizre TSO Başkanı Sefinç, KOSGEB destekli 11 iş yerini aynı gün açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, KOSGEB desteğini önemsediklerini söyledi.

"İş yeri açmak isteyen vatandaşlarımızın belirli bir bütçeleri olmadığından bu tür girişimleri yapamıyordu ve onlar için aynı zamanda bir hayaldi ama bugün KOSGEB destekleri sayesinde gençlerimiz ve kadınlarımız kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalıyor." diyen Sefinç, girişimcilerin kendi iş yerlerini açtıklarını belirtti.

Sefinç, "Bu işletmelerimiz büyüyecek ve kendilerinden başka insanlara da istihdam kaynağı olacak ve bölgemizde istihdam alanı oluşturulacak." dedi.

Daha sonra giysi mağazası, restoran ve güzellik merkezinin aralarında bulunduğu 11 iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.