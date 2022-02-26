Cizre'de çocuklara polislik mesleği tanıtıldı - Haberler

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Cizre'de çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

AA, Abidin Yel - Güncel
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Cizre'de çocuklara polislik mesleği tanıtıldı

Cizre ilçesinde Hacı Ahmet Ercan Anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre ilçesinde Hacı Ahmet Ercan Anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, okulda düzenlenen programda öğrencilere polislik ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte konuya ilişkin sunum yapıp, çizgi film izleten ekipler, daha sonra çocuklarla sohbet etti.

Ekipler, etkinliğin sonunda öğrencilere boyama kitabı ve trafik düdüğü hediye etti.

AA / Abidin Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Ercan, Hisarcık, Cizre, Güncel, Haberler

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